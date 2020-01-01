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01.01.2020 - 07:50 |

Boza’yı unutmadı

Sezen Aksu, Kayseri’de tarlada ölmüş annesini emmeye çalışırken hayvanseverler tarafından bulunan, Boza isminin verildiği prematüre sıpayı unutmuyor.

Boza’yı unutmadı

Sezen Aksu, Kayseri’de tarlada ölmüş annesini emmeye çalışırken hayvanseverler tarafından bulunan, Boza isminin verildiği prematüre sıpayı unutmuyor. Minik Serçe, daha önce şarkı yazdığı sıpayı geçtiğimiz günlerde Beykoz’da kaldığı çiftliğinde ziyaret etti. Aksu’nun, çok sevdiği Boza’yı sık sık görmeye gittiği öğrenildi.

Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.
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Cadde Yazarları

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