Boza’yı unutmadı

Sezen Aksu, Kayseri’de tarlada ölmüş annesini emmeye çalışırken hayvanseverler tarafından bulunan, Boza isminin verildiği prematüre sıpayı unutmuyor. Minik Serçe, daha önce şarkı yazdığı sıpayı geçtiğimiz günlerde Beykoz’da kaldığı çiftliğinde ziyaret etti. Aksu’nun, çok sevdiği Boza’yı sık sık görmeye gittiği öğrenildi.