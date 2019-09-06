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06.09.2019 - 13:30

Brad Pitt 1.5 yıl tedavi gördüğünü açıkladı

ABD'li aktör Brad Pitt, New York Times'a verdiği röportajda, meslektaşı Angelina Jolie ile ayrıldıktan sonra 1.5 yıl boyunca alkol ve uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için tedavi gördüğünü itiraf etti.

Brad Pitt 1.5 yıl tedavi gördüğünü açıkladı

Brad Pitt, geçtiğimiz günlerde New York Times’a röportaj verdi. 55 yaşındaki aktör, Angelina Jolie ile ayrıldıktan sonra alkol ve uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için Adsız Alkolikler Derneği’ne üye olduğunu ve tedavi gördüğünü anlattı.

Dernekte çalıştığı dönemde kendi çirkin yüzüyle başa çıkmayı öğrendiğini belirten dünyaca ünlü oyuncu, “Sonradan fark ettim ki alkol sadece bizim kötü taraflarımızı ortaya çıkarıyor. Bu yüzden alkollüyken kimseyi yargılayamıyorsunuz” dedi.

    6 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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