25.01.2020 - 10:43 |
Brad Pitt'ten flaş 'Matrix' itirafı
Kariyerinin altın çağında olan Brad Pitt (56), önceki gün katıldığı bir davette şaşırtıcı bir itirafta bulundu.
Reddettiği film projeleri sorulan Brad Pitt, "Matrix'i geri çevirdim. Kırmızı hapı seçtim. O rolün bana ait olduğunu hiçbir zaman düşünmedim" dedi.
Kırmızı hap, filmde Keanu Reeves'in canlandırdığı 'Neo' karakterinin Matrix aleminden ayrılıp gerçek dünyayla yüzleşmesini sağlıyordu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.