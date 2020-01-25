Brad Pitt'ten flaş 'Matrix' itirafı

Reddettiği film projeleri sorulan Brad Pitt, "Matrix'i geri çevirdim. Kırmızı hapı seçtim. O rolün bana ait olduğunu hiçbir zaman düşünmedim" dedi.

Kırmızı hap, filmde Keanu Reeves'in canlandırdığı 'Neo' karakterinin Matrix aleminden ayrılıp gerçek dünyayla yüzleşmesini sağlıyordu.