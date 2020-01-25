MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Brad Pitt'ten flaş 'Matrix' itirafı
25.01.2020 - 10:43 |

Brad Pitt'ten flaş 'Matrix' itirafı

Kariyerinin altın çağında olan Brad Pitt (56), önceki gün katıldığı bir davette şaşırtıcı bir itirafta bulundu.

Brad Pitt'ten flaş 'Matrix' itirafı

Reddettiği film projeleri sorulan Brad Pitt, "Matrix'i geri çevirdim. Kırmızı hapı seçtim. O rolün bana ait olduğunu hiçbir zaman düşünmedim" dedi.

Kırmızı hap, filmde Keanu Reeves'in canlandırdığı 'Neo' karakterinin Matrix aleminden ayrılıp gerçek dünyayla yüzleşmesini sağlıyordu.

    Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Alperen Duymaz eşini kırmadı, villayı boşalttı

    Alperen Duymaz eşini kırmadı, villayı boşalttı

    Caner Karaloğlu'nun keyfi yerinde

    Caner Karaloğlu'nun keyfi yerinde

    Şebnem Ferah'tan deprem paylaşımı! Oyuncak piyano anısı...

    Şebnem Ferah'tan deprem paylaşımı! Oyuncak piyano anısı...

    Erdal Beşikçioğlu'nun dava açtığı iddialarına Mustafa Uslu'dan yanıt!

    Erdal Beşikçioğlu'nun dava açtığı iddialarına Mustafa Uslu'dan yanıt!

    Sıradaki Haber