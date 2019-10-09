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09.10.2019 - 17:31 |

Britney Spears'tan üzücü haber!

ABD'li yıldız Britney Spears, müziğe ara verdiğini açıklamış ancak bunun ne kadar süreceğini belirtmemişti. Söz konusu aranın 10 yıldan uzun sürebileceği konuşuluyor.

Britney Spears'tan üzücü haber!

Geçtiğimiz şubat ayında Las Vegas gösterilerini iptal eden Britney Spears, bir süre psikolojik tedavi görmüştü. Hayatında bir geçiş sürecinde olduğunu belirterek, hayranlarına "Umarım beni unutmadınız” diyen Spears’a yakın kaynaklar, 37 yaşındaki şarkıcının sahneye dönebilecek durumda olmadığını vurguladı.

Heat dergisine konuşan bir kaynak, “Britney sahne performanslarına uzun süre ara verme kararı aldı. Tabii ki bu çok zor bir karardı, çünkü sahnede olmayı ve hayranlarıyla bir arada olmayı seviyor, ama aynı zamanda bunun atması gereken bir adım olduğunu da biliyor” dedi.

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