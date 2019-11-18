18.11.2019 - 08:17 | | EMRAH AKÇAAY
Bryan Adams İstanbul'u salladı
Bryan Adams, 27 yıl aradan sonra İstanbul'da konser verdi. Müzisyen, bir kez daha İstanbul'lu müzikseverleri kendisine bir kez daha hayran bıraktı.
Tam 27 yıl sonra yeniden İstanbul'a gelen Bryan Adams'ı, 10 bin müziksever izledi. Türkiye'de olmaktan büyük onur duyduğunu belirten Kanadalı şarkıcı, konserin son şarkısı 'Shine A Light'ı seyirciye ve ailesine ithaf etti.
"Her şey unutulabilir. Bu gece. Bu şarkılar.. Unutmanız gereken tek şey hayalllerinizden vazgeçmemeniz" sözleriyle konseri bitiren sanatçı, sahne performansıyla tam not aldı.