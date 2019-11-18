Bryan Adams İstanbul'u salladı

Tam 27 yıl sonra yeniden İstanbul'a gelen Bryan Adams'ı, 10 bin müziksever izledi. Türkiye'de olmaktan büyük onur duyduğunu belirten Kanadalı şarkıcı, konserin son şarkısı 'Shine A Light'ı seyirciye ve ailesine ithaf etti.

"Her şey unutulabilir. Bu gece. Bu şarkılar.. Unutmanız gereken tek şey hayalllerinizden vazgeçmemeniz" sözleriyle konseri bitiren sanatçı, sahne performansıyla tam not aldı.