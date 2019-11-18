MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriBryan Adams İstanbul'u salladı
18.11.2019 - 08:17 | | EMRAH AKÇAAY

Bryan Adams İstanbul'u salladı

Bryan Adams, 27 yıl aradan sonra İstanbul'da konser verdi. Müzisyen, bir kez daha İstanbul'lu müzikseverleri kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

Bryan Adams İstanbul'u salladı

Tam 27 yıl sonra yeniden İstanbul'a gelen Bryan Adams'ı, 10 bin müziksever izledi. Türkiye'de olmaktan büyük onur duyduğunu belirten Kanadalı şarkıcı, konserin son şarkısı 'Shine A Light'ı seyirciye ve ailesine ithaf etti.

"Her şey unutulabilir. Bu gece. Bu şarkılar.. Unutmanız gereken tek şey hayalllerinizden vazgeçmemeniz" sözleriyle konseri bitiren sanatçı, sahne performansıyla tam not aldı.

Bryan Adams İstanbulu salladı

 

18 Kasım 2019 Magazin Bülteni18 Kasım 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hayallerinizden vazgeçmeyin

Hayallerinizden vazgeçmeyin

Haftanın paylaşımları

Haftanın paylaşımları

Cemiyetin kahkaha günü

Cemiyetin kahkaha günü

10 yıllık gecikme

10 yıllık gecikme

Sıradaki Haber