Bu cumartesi Milliyet Çocuk sayfası yine eğlence dolu!

Biz de Milliyet Gazetesi olarak bilmece ve bulmacanın çocuk gelişimindeki öneminin farkındayız. Bu nedenle Cumartesi günleri gazete içerisinde Milliyet Çocuk sayfaları ile çocukları eğlendirirken öğreten bir çok eğlenceli bilmece ve bulmaca yayınlıyoruz.

Bu hafta da Milliyet Çocuk sayfalarında çocukların severek takip ettiği 'Rafadan Tayfa' karakterleri var. 'Rafadan Tayfa' karakterleri; Akın, Mert, Kamil, Hayri, Sevim ve Hale; bu Cumartesi bulmacaları ile çocukları eğlenceli bir dünyaya sokacak.

Ayrıca 'Rafadan Tayfa' maceraları sinemada da devam ediyor. 'Rafadan Tayfa’nın 2. filmi 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe', 27 Aralık’ta sinemalarda! Dünyada ilk kez bir animasyon filmiyle anlatılacak olan Göbeklitepe, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alıyor.

Uzmanların, tarihin akışını değiştiren arkeolojik keşif olarak nitelendirdikleri Göbeklitepe, aynı zamanda insanoğlunun medeniyeti nasıl şekillendirdiğinin hikâyesini içerisinde barındırıyor. Kahramanlarımız bu kez tarihin sıfır noktasında, Göbeklitepe’nin sırrının peşine düşüyor.