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HaberlerCadde'Bu da diyalizdeki halim...'
20.07.2019 - 16:00

'Bu da diyalizdeki halim...'

Türk Pop Müziği'nin usta isimlerinden Tülay Özer, paylaştığı fotoğrafla hayranlarını korkuttu.

'Bu da diyalizdeki halim...'

Diyalize girmeye başlayan Tülay Özer, hastanede çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Özer, "Bu da diyalizde ki halim... Küçücük organın yaptığını bu koca cihaz yapıyor. Kolumuzdaki iki damarın içine girmiş olan iğnelerin ucunda ki plastik boruların diğer uçları makineye bağlı. 4 saat boyunca devirdaimle kanımızdaki zararlı maddeler atılıyor. Bir iğneyle çekilen kan temizlendikten sonra diğer iğneyle vücuda veriliyor. Bu hastalıkta iyileşme yok ve yaşamınız bu makineye bağlı. Ve asla ihmal edilemez. Gün aşırı girmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Bu da diyalizdeki halim...


 

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