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HaberlerCadde'Bu defa sizi ben çekeceğim'
23.10.2019 - 13:42 |

'Bu defa sizi ben çekeceğim'

Cemiyet hayatının tanınan simalarından Ayşe Kucuroğlu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

'Bu defa sizi ben çekeceğim'

Ayşe Kucuroğlu, ortağı ve yakın arkadaşı olan Deren Karaca ile beraber Beymen mağazasındaki defileyi izlemeye geldiğini söyledi.

Keyfi bir hayli yerinde olan Kucuroğlu, kendisini fotoğraflayan muhabirlerin fotoğrafını cep telefonundan çekerek, "Hep siz mi çekeceksiniz bizi? Bu kez de ben sizi çekeceğim" diyerek muhabirlerin fotoğrafını çekti.

Bu defa sizi ben çekeceğim

Cem Yılmaz’dan 'Karakomik Filmler' eleştirilerine yanıtKomedyen Cem Yılmaz, 'Karakomik Filmler' serisinin ilk filmleri '2 Arad' ve 'Kaçamak'ın Eskişehir’deki gösteriminde sevenleriyle bir araya gelirken, sosyal medyadan yapılan eleştirilere yanıt verdi.
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