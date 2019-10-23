'Bu defa sizi ben çekeceğim'

Ayşe Kucuroğlu, ortağı ve yakın arkadaşı olan Deren Karaca ile beraber Beymen mağazasındaki defileyi izlemeye geldiğini söyledi.

Keyfi bir hayli yerinde olan Kucuroğlu, kendisini fotoğraflayan muhabirlerin fotoğrafını cep telefonundan çekerek, "Hep siz mi çekeceksiniz bizi? Bu kez de ben sizi çekeceğim" diyerek muhabirlerin fotoğrafını çekti.