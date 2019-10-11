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11.10.2019 - 07:50 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Bu defile mahkemede biter!

Tasarımcı Yelda Aslan’ın, ressam Serra Erdoğan’ın desenlerinden oluşturduğu ‘12 bin Göbeklitepe’ adlı koleksiyonu, ikili arasında kriz çıkardı.

Bu defile mahkemede biter!

Tasarımcı Yelda Aslan’ın, ressam Serra Erdoğan’ın desenlerinden oluşturduğu ‘12 bin Göbeklitepe’ adlı koleksiyonu, ikili arasında kriz çıkardı. Zorlu PSM’de yapılan organizasyonda içeri alınmayan Erdoğan, “Bu defile çalıntı... Yelda benim tüm tablolarımı çalıp, motiflerle iş yapıyor. İznim yok. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım” dedi. Defile sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Aslan ise, “Sizce buraya çalıntı bir şeyle, Erdoğan’ın onayı olmadan girilebilir mi? Modellerin tablolarla yürümesini istedi, kabul etmeyince, bu yola başvurdu” diyerek, kendisini savundu.

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