'Bu film benim mucizem'

‘Kırgın Çiçekler’ dizisiyle yıldızı parlayan Biran Damla Yılmaz, kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp, yönettiği ‘Mucize’ serisinin devam filminde rol alan oyuncu, “Benim için böyle bir projede yer almak gurur verici. Çok fazla şive çalıştık. Yavaş yavaş karakterin kalıbına girdim” dedi. Yılmaz’la filmi, evliliğe bakışını ve yeni açtığı YouTube kanalını konuştuk.

- ‘Mucize’ son yılların en çok izlenen yapımlarından biri oldu. Serinin devamında yer almak neler hissettiriyor?

Bu filme sanki ilk filmimmiş gibi bakıyorum. O yüzden benim için böyle bir projede yer almak gurur verici.

- Seda Tosun’un canlandırdığı Mızgin karakterine bu kez siz hayat veriyorsunuz. Teklif geldiğinde tereddütleriniz oldu mu?

Açıkçası pek olmadı. Benim için o sıra daha önemli konular vardı, şive ve karakteri çıkarmak gibi...

- Rol için 300 kişi arasından seçildiniz.Bu süreç nasıl geçti?

Beni çağırdıklarında Mızgin için seçildiğimden haberim yoktu. O yüzden çok şaşırmıştım. Hemen deneme çekimine alındım ve çalışmalar başladı. Ani ve hızlı bir süreçti. Belki bu da benim mucizelerimden biri oldu.

- İlk filmdeki Mızgin karakterinden etkilenmemek için özel bir çalışma yaptınız mı?

İlk film daha çok Aziz ve öğretmen ağırlıklı olduğu için şanslıydım aslında. Bu filmde seyirci ilk defa Mızgin’i tanıyacak. Tabii ki çok fazla şive çalıştık. Karakterin yavaş yavaş kalıbına girdim.

- Engelli eşine bakan, zorluklarla mücadele eden bir kadın. Sahneleri canlandırırken zorlandınız mı?

Aslında Mızgin gibi birçok kadın görüyoruz. Ona bunu ailesi yaptı. Böyle birçok kadın en yakınlarından bu tarz olaylara maruz kalıp, sesini çıkaramıyor. Dolayısıyla evet zorlandım ve hâlâ zorlanıyorum.

- Siz Mızgin gibi aşk için büyük fedakârlıklar yapar mısınız?

Mızgin ve Aziz’in arasındaki bağ, günümüzde herkesin heba ettiği ilişkilerden değil. Bu film insanlara, koşulsuz sevmeyi, azmi, saflığı ve masumiyeti tekrar hatırlatacak. Tabii ki bir kadın olarak ben de hayatımdaki insana sahip çıkıp, onun için fedakârlık yaparım.

‘öZEL HAYATI DURDURDUM’

- Özel hayatınız nasıl gidiyor?

Gitmiyor! Orayı bir süreliğine durdurdum. Şu sıralar kariyerime ve kendime vakit ayırmak istiyorum. Hiçbir zaman “Aman biri olsun” diyen biri değildim. Gelecek olan bir şekilde seni buluyor çünkü (gülüyor).

- Evlilik fikri uzak mı?

Aslında uzak değil ama maalesef günümüzde insanlar ‘evlilik’ kelimesinin anlamını tam olarak bilemiyor... Yani bilinçli tüketici istiyorum! Bakalım, kader kısmet.

‘ Pozitif olmayı seviyorum’

- ‘Canevim’ kısa bir süre önce final yaptı. Hemen ekrana dönecek misiniz, yoksa kısa bir süre dinlenecek misiniz?

Proje bittikten hemen sonra yenisine başlamayı kendim için doğru bulmuyorum. Biraz da keyifçiyim galiba, ondan da işime gelmiyor olabilir.

- Ağırlıklı olarak dram projelerinde yer aldınız. Seyirciyi şaşırtan bir projede rol almak ister misiniz?

Tabii ki. Ekranda gülerken görsünler isterim çünkü günlük yaşantımızda beni gülerken gördüklerinde çok şaşırıyorlar. Şaka bir yana, kendimi de farklı noktalarda geliştirmek adına çok isterim. Belki de farklı bir projeyle geri dönerim.

- Genç bir oyuncu olarak dizi sektöründeki kötü durum sizi tedirgin ediyor mu? Elbette etkiliyor fakat ben bu sektöre ilk adımımı attığımda da çok parlak değildi. Dolayısıyla kendimi bununla demoralize etmiyorum.

- Son dönemde oyuncular dijital platformlara kaydı, siz düşünür müsünüz?

Henüz değil ama zamanı geldiğinde isterim tabii.

- YouTube kanalı açtınız, nasıl gidiyor? Sürprizler olacak mı?

Şimdilik her şey çok iyi gidiyor. Çok güzel bir ekip olduk ve gerçekten bunun üzerinde çok çalışıyoruz. Bakalım, arada sürprizlerim olacak.

- Video’larda neşeli haliniz dikkat çekiyor. Biran Damla Yılmaz günlük hayatta nasıl biridir?

Video’lardaki kadar hareketli değilim ama enerjim yüksektir. Neşe açısından da mutlu ve pozitif olmayı seviyorum. Sadece kendim için değil, yakın çevreme de bunu yansıtıp, onların da yüzünü gülerken görmek beni daha mutlu, neşeli ve enerjik yapıyor.