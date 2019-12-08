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08.12.2019 - 07:50 | | ABDULLAH MALKOÇ

‘Bu film uğurum olacak’

Yağmur Tanrısevsin, ‘Baba Parası’ filminde, Tülin karakteriyle sinemaseverlerle buluşacak.

‘Bu film uğurum olacak’

Ahmet Kural ve Murat Cemcir ikilisiyle ilk defa aynı projede yer alan oyuncu, “Benim için büyük şans! İzleyicileri aksiyonu ve kahkahası bol bir film bekliyor. Toplum olarak her dönem gülmeye ihtiyacımız var. ‘Baba Parası’; gençlerimiz ve yetişkinlerimiz için moral kaynağı olacak. İnanıyorum bu film, benim yeni yıldaki uğurum olacak” diye konuştu. Proje, 1 Ocak 2020’de vizyona girecek. 


7 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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