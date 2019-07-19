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HaberlerCadde'Bu fotoğrafa iyi bak Türkiye!'
19.07.2019 - 08:11

'Bu fotoğrafa iyi bak Türkiye!'

Survivor 2019 Türkiye-Yunanisyan’ yarışmasında şampiyonluk ipini göğüsleyen Yusuf Karakaya'nın, memleketi Elazığ'a gelişinde coşkuyla karşılanması dikkat çekti.

'Bu fotoğrafa iyi bak Türkiye!'

Milliyet gazetesinden Özay Şendir'in, "Bu Fotoğrafa İyi Bak Türkiye!" başlıklı yazısı şöyle:
"Elazığ’da çekildi bu kare... ‘Survivor’ şampiyonu Yusuf Karakaya, memleketine gelişinde böyle coşkuyla karşılandı.
Sadece Elazığ’da değil, İstanbul ya da Ankara yahut İzmir’de de popüler kültür simaları hep bilim insanlarının önünde geliyor. O zaman bir hakkı teslim edelim bu fotoğrafa bakarak: Fırat Teknokent, yani Elazığ’ın önemli bir değeri, ABD’den, Suudi Arabistan’a kadar bir sürü ülkeye elektrospin ihraç etti seneler önce.
Üstelik bu teknokent, AB ülkelerinden Güney Kore’ye kadar, bilimde önümüzde olan ülkelere başka şeyler de ihraç etmeye devam ediyor. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Murad Atmaca Hoca, Dünya Sağlık Örgütü tarafından hastalıkların tanımlandığı kılavuz için, alanında seçilen 10 bilim insanından biri seçilmişti geçtiğimiz sene.
Tahminen çoğunuz ilk kez bu köşede duydunuz, bu başarı hikayesini.
Ama çoğumuz İstanbul’da çok pahalıya yapılan obezite ameliyatlarının, Elazığ’da bedava yapılıyor olmasından haberdar olmuşuzdur bir şekilde. Popüler kültürün yüzleri, popüler kültürün akımları, bilim dünyasından daha çok ilgi çektikçe oturup düşünmemiz lazım, 'Biz ne yapıyoruz?' diye..."

Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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