14.09.2019 - 09:20 |
'Bu kadar sevgili hak edecek ne yaptım?'
ATV'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin başrol oyuncusu Murat Ünalmış, "Amerika'dan bile bana mesaj atıyorlar" dedi.
Sabah gazetesine röportaj veren Murat Ünalmış, "Dünyanın her yerinden hayranlarınız var" sorusuna şu yanıtı verdi:
"ABD'den bile yazıyorlar. 'Onların sevgisini kazanacak ne yaptım acaba?' diye soruyorum kendime. Şöhreti yakalamak artık o kadar kolay ki. Sosyal medya var ama yabancıların bu kadar ilgi göstermesinin ne mesela? 'Farklı kültürden olmamıza rağmen yüzünüze baktığımızda o duygunuzu seviyoruz' diyorlar. Bu duygunun karşıya geçmesi ne güzel. Çünkü aşkı oynaman için aşkın ne olduğunu bilmen gerekir."