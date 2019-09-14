MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCadde'Bu kadar sevgili hak edecek ne yaptım?'
14.09.2019 - 09:20 |

'Bu kadar sevgili hak edecek ne yaptım?'

ATV'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin başrol oyuncusu Murat Ünalmış, "Amerika'dan bile bana mesaj atıyorlar" dedi.

'Bu kadar sevgili hak edecek ne yaptım?'

Sabah gazetesine röportaj veren Murat Ünalmış, "Dünyanın her yerinden hayranlarınız var" sorusuna şu yanıtı verdi:
"ABD'den bile yazıyorlar. 'Onların sevgisini kazanacak ne yaptım acaba?' diye soruyorum kendime. Şöhreti yakalamak artık o kadar kolay ki. Sosyal medya var ama yabancıların bu kadar ilgi göstermesinin ne mesela? 'Farklı kültürden olmamıza rağmen yüzünüze baktığımızda o duygunuzu seviyoruz' diyorlar. Bu duygunun karşıya geçmesi ne güzel. Çünkü aşkı oynaman için aşkın ne olduğunu bilmen gerekir."

Şahan Gökbakar'dan 'Kal Benim İçin'Komedyen Şahan Gökbakar, İbrahim Tatlıses’in 'Kal Benim İçin' şarkısını seslendirdi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İkisi bir arada

İkisi bir arada

600 bin TL’lik hediye

600 bin TL’lik hediye

One Direction itirafı!

One Direction itirafı!

'Müziği hiç bırakmadım'

'Müziği hiç bırakmadım'

Sıradaki Haber