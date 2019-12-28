'Bu minik kurabiye ve ben baldan tatlı bir yıl diliyoruz'

Kızı Zeynep'in yüzünü henüz göstermeyen Bengü, Instagram'da yayınladığı kareye, "Bu minik tarçınlı kurabiye ve ben sizlere baldan tatlı bir yıl diliyoruz. İyi seneler, hoş geldin 2020" notunu yazdı.

Bengü'nün paylaşımı 107 bin beğeni ve yüzlerce yorum aldı.