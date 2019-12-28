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28.12.2019 - 11:30 |

'Bu minik kurabiye ve ben baldan tatlı bir yıl diliyoruz'

Geçtiğimiz sene evlenen şarkıcı Bengü ile Selim Selimoğlu'nun bebekleri Zeynep, yaklaşık 5 ay önce dünyaya geldi. Annelik deneyimlerini ve ailesiyle mutlu anlarını takipçileriyle paylaşan Bengü, bu kez kızıyla birlikte çekilen yeni yıl pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

'Bu minik kurabiye ve ben baldan tatlı bir yıl diliyoruz'

Kızı Zeynep'in yüzünü henüz göstermeyen Bengü, Instagram'da yayınladığı kareye, "Bu minik tarçınlı kurabiye ve ben sizlere baldan tatlı bir yıl diliyoruz. İyi seneler, hoş geldin 2020" notunu yazdı.

Bengü'nün paylaşımı 107 bin beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

Bu minik kurabiye ve ben baldan tatlı bir yıl diliyoruz

 

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