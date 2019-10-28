Bu ölüm başka ölüm!

Ferdi Akarnur, Deniz Bolışık ve Kayra Şenocak’ın başrollerinde olduğu Temaşa Tiyatro’nun yeni yapımı ‘Jeanne D’arc’ın Öteki Ölümü’, prömiyerini yaptı. Bulgar yazar Stefan Tsanev’in yazdığı oyun, Fransa’nın İngiliz işgalcilere karşı verdiği savaşta azize olarak görülen bir kadının gücünden korkan iktidarla, onun yerine geçen Jeannette’ın hikayesini konu alıyor.