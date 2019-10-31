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31.10.2019 - 11:06 |

'Bugüne kadar öpüşme sahnem olmadı!'

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Balçiçek ile Dr. Cankurtaran" programının konuğu usta oyuncu Demet Akbağ oldu.

'Bugüne kadar öpüşme sahnem olmadı!'

Demet Akbağ, meslektaşı Kerem Bürsin'in verdiği bir video röportajdaki 'sarımsak soğan yiyip öpüşme sahnesi çekme' anısı üzerinden görüşlerini açıkladı. Usta oyuncu, "O tip kokan meyve sebze kulise girmezdi, koku seyirciye ve salona gider diye. Bu yüzden sarımsak yemeyi unuttum, tadını unuttum. Yemeye yemeye benim için bir özelliği kalmadı. Bugüne kadar herhangi bir öpüşmem sahnem olmadı. ben çok örnek teşkil etmiyorum" dedi. 

"Balçiçek ile Dr. Cankurtaran" programı, hafta içi her gün saat 07.30'da Kanal D'de.

    31 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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