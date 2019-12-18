18.12.2019 - 07:50 |
‘Bukalemun oldum artık’
Mahmut Tuncer, Artukbey Kahvesi’nin Antalya Fame Residence Otel’de düzenlenen bayi toplantısında sahneye çıktı.
Tuncer, “Rapçi, rockçı, bakkal amca dediler, bukalemun gibi oldum artık” diyerek, espri yaptı.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.