Buket Aydın’a ödül

Kanal D Haber Başkanı ve ana haber bülteni sunucusu Buket Aydın, Ankara Sheraton Otel’de Buhara Medya Grubu’nun düzenlediği 10’uncu Uluslararası Buhara Medya Ödülleri’ gecesinde, heyecan ve mutluluğu bir arada yaşadı. Aydın ‘Yılın Ana Haber Bülteni Sunucusu Ödülü’nü AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam’ın elinden aldı.