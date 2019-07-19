Bülent Ersoy, Cem Özer'in kucağına oturdu

Bülent Ersoy, Cem Özer'i görünce, "Burada bu güzel adamın kucağında şarkı söylenir" diyerek, ünlü şovmenin kucağına oturdu.

Cem Özer'e övgüler yağdıran usta sanatçı, "Cem sen çok fazlasın, ağırsın. İnsanlara haddini eğitiminle verirsin. Şimdilerde programına gidecek kimseler yok. Yıllar önce programına gitmiştim. Ben biraz lanetim kolay kolay kendimi kaldırmam ama sevgili Cem, çok dolu bir insandır" dedi.







