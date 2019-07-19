19.07.2019 - 12:26
Bülent Ersoy, Cem Özer'in kucağına oturdu
Türk müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, Yalova'da bir açılışta konser verdi. Usta sanatçıyı dinleyenler arasında gecenin sunuculuğunu üstlenen Cem Özer de vardı.
Bülent Ersoy, Cem Özer'i görünce, "Burada bu güzel adamın kucağında şarkı söylenir" diyerek, ünlü şovmenin kucağına oturdu.
Cem Özer'e övgüler yağdıran usta sanatçı, "Cem sen çok fazlasın, ağırsın. İnsanlara haddini eğitiminle verirsin. Şimdilerde programına gidecek kimseler yok. Yıllar önce programına gitmiştim. Ben biraz lanetim kolay kolay kendimi kaldırmam ama sevgili Cem, çok dolu bir insandır" dedi.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.