Bülent Ersoy için sinema kapattı

Yönetmen Mustafa Kotan, yeni filmi ‘Annem’i rahat izleyebilmesi için Bülent Ersoy’a Acerkent Coliseum’un içindeki sinema salonunu kapattı. Gözyaşlarını tutamayan Diva, “Anne olmadığım halde o duyguları hissettim. Paramla ağlamaya gelmişim. 50 yıl sonra sene ilk kez sinemada film izledim” diye konuştu.