01.10.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY
Bülent Ersoy için sinema kapattı
Yönetmen Mustafa Kotan, yeni filmi ‘Annem’i rahat izleyebilmesi için Bülent Ersoy’a Acerkent Coliseum’un içindeki sinema salonunu kapattı.
Yönetmen Mustafa Kotan, yeni filmi ‘Annem’i rahat izleyebilmesi için Bülent Ersoy’a Acerkent Coliseum’un içindeki sinema salonunu kapattı. Gözyaşlarını tutamayan Diva, “Anne olmadığım halde o duyguları hissettim. Paramla ağlamaya gelmişim. 50 yıl sonra sene ilk kez sinemada film izledim” diye konuştu.