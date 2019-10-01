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01.10.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

Bülent Ersoy için sinema kapattı

Yönetmen Mustafa Kotan, yeni filmi ‘Annem’i rahat izleyebilmesi için Bülent Ersoy’a Acerkent Coliseum’un içindeki sinema salonunu kapattı.

Bülent Ersoy için sinema kapattı

Yönetmen Mustafa Kotan, yeni filmi ‘Annem’i rahat izleyebilmesi için Bülent Ersoy’a Acerkent Coliseum’un içindeki sinema salonunu kapattı. Gözyaşlarını tutamayan Diva, “Anne olmadığım halde o duyguları hissettim. Paramla ağlamaya gelmişim. 50 yıl sonra sene ilk kez sinemada film izledim” diye konuştu. 

30 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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