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10.08.2019 - 15:23

Bülent Ersoy kahkahaya boğdu

Diva Bülent Ersoy, geçtiğimiz gece İstMarina Jolly Joker'de sahne aldı.

Bülent Ersoy kahkahaya boğdu

'Kor' şarkısı ile sahne startını veren Bülent Ersoy, bayram arefesinde sahne almasına rağmen mekanın kalabalığına şaşırdı: 'İstanbul boşaldı' diyorlar ama herkes burada. Beni nereden buldunuz?

Sahneye baştan aşağı pırlantalı elbisesi ve göz alıcı aksesuarlarıyla çıkan usta sanatçı, "Gerçekten çok güzel gözüküyorsunuz. Beni çok mutlu ettiniz. Hepinizi çok seviyorum" dedi.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan ve söylediği şarkıların yanı sıra yaptığı esprileriyle sevenlerini kahkahaya boğan Ersoy, konserinin finaline doğru ayakta alkışlandı.

10 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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