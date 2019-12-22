22.12.2019 - 10:05 | | EMRAH AKÇAAY
Bülent Ersoy kürkten vazgeçmiyor
Bülent Ersoy, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir kürk mağazasından çıkarken görüntülendi. Şık görüntüsüyle dikkat çeken Diva’ya ilgi yoğundu.
Kürkçüden çıkarken hayranlarına el sallamayı ihmal etmeyen Bülent Ersoy, "Şimdi havaalanına gidiyorum. Hafta sonu sahnem var. Buraya yeni parçaların provası için geldim" dedi.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.