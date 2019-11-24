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24.11.2019 - 13:42 | | EMRAH AKÇAAY

Bülent Ersoy: Tarkan bana bir şey demedi

Şarkıcı Bülent Ersoy, önceki akşam Ataköy Nossa Costa'da sahne aldı.

Bülent Ersoy: Tarkan bana bir şey demedi

Nur Yerlitaş imzalı beyaz elbisesiyle basın mensuplarının karşısına çıkan Diva, "Güzelim ama değil mi? Maşallah bana" dedi.

Muhabirlerin "Tarkan Bey ile aranızın çok iyi olduğunu biliyoruz. Kendisinin ikinci kez baba olacağı söyleniyor. Siz konuşabildiniz mi? İddialar doğru mu?" sorularına Bülent Ersoy, "Bana sormadı yapayım mı yapmayayım mı diye. Haberim bile yok. Bana 'Abla ben yapıyorum' da demedi.

Allah hayırlı, uğurlu etsin inşallah. Ama ben onu aramam tebrik etmek için. O beni arasın. 'Ben hazırım, yapıyorum' desin. Bakalım ben ona ne cevap vereceğim" şeklinde cevap verdi. 

24 Kasım 2019 Magazin Bülteni24 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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