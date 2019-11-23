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23.11.2019 - 11:34 |

Bülent Ersoy'dan 100 bin TL'lik hediye

Usta sanatçı Bülent Ersoy, 100 bin lira değerindeki pırlanta bilekliğini Kamuran Akkor’a hediye etti.

Bülent Ersoy'dan 100 bin TL'lik hediye

Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde Zincirlikuyu'da sahneye çıkan Kamuran Akkor'u dinlemeye gitti. Akkor'un sahnede söylediği tüm şarkılara eşlik eden Diva, öyle mutlu oldu ki; gecenin sonunda arkadaşına müthiş bir jest yaptı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Ersoy, 100 bin lira değerindeki su yolu pırlanta bilekliği kolundan çıkarıp Akkor'a hediye etti. Akkor, hediyeyi kabul etmek istemedi ama Diva'nın ısrarları karşısında fazla dayanamadı.

Bülent Ersoydan 100 bin TLlik hediye

23 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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