23.11.2019 - 11:34 |
Bülent Ersoy'dan 100 bin TL'lik hediye
Usta sanatçı Bülent Ersoy, 100 bin lira değerindeki pırlanta bilekliğini Kamuran Akkor’a hediye etti.
Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde Zincirlikuyu'da sahneye çıkan Kamuran Akkor'u dinlemeye gitti. Akkor'un sahnede söylediği tüm şarkılara eşlik eden Diva, öyle mutlu oldu ki; gecenin sonunda arkadaşına müthiş bir jest yaptı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Ersoy, 100 bin lira değerindeki su yolu pırlanta bilekliği kolundan çıkarıp Akkor'a hediye etti. Akkor, hediyeyi kabul etmek istemedi ama Diva'nın ısrarları karşısında fazla dayanamadı.