Bülent Ersoy'dan 100 bin TL'lik hediye

Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde Zincirlikuyu'da sahneye çıkan Kamuran Akkor'u dinlemeye gitti. Akkor'un sahnede söylediği tüm şarkılara eşlik eden Diva, öyle mutlu oldu ki; gecenin sonunda arkadaşına müthiş bir jest yaptı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Ersoy, 100 bin lira değerindeki su yolu pırlanta bilekliği kolundan çıkarıp Akkor'a hediye etti. Akkor, hediyeyi kabul etmek istemedi ama Diva'nın ısrarları karşısında fazla dayanamadı.