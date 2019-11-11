11.11.2019 - 12:34 |
Bülent Ersoy'dan şok iddia: Ellerimi Seyhan Erdağ morarttı!
Usta sanatçı Bülent Ersoy'un sahne aldığı yerde ellerindeki morluklar dikkat çekmişti. Morluklarla ilgili bir çok iddia yer alırken, Ersoy'dan herkesi şaşırtan bir açıklama geldi.
Bülent Ersoy, aslında ellerinde morluklar olmadığını, gazeteci Seyhan Erdağ'ın kasıtlı olarak bu fotoğrafları hazırlayıp, basına servis ettiğini ileri sürdü. Bu iddia üzerine Seyhan Erdağ, Kanal D ekranlarında yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına telefonla bağlanarak olaya açıklık getirdi.