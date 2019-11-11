MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriBülent Ersoy'dan şok iddia: Ellerimi Seyhan Erdağ morarttı!
11.11.2019 - 12:34 |

Bülent Ersoy'dan şok iddia: Ellerimi Seyhan Erdağ morarttı!

Usta sanatçı Bülent Ersoy'un sahne aldığı yerde ellerindeki morluklar dikkat çekmişti. Morluklarla ilgili bir çok iddia yer alırken, Ersoy'dan herkesi şaşırtan bir açıklama geldi.

Bülent Ersoy'dan şok iddia: Ellerimi Seyhan Erdağ morarttı!

Bülent Ersoy, aslında ellerinde morluklar olmadığını, gazeteci Seyhan Erdağ'ın kasıtlı olarak bu fotoğrafları hazırlayıp, basına servis ettiğini ileri sürdü. Bu iddia üzerine Seyhan Erdağ, Kanal D ekranlarında yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına telefonla bağlanarak olaya açıklık getirdi.

    11 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Gül Gölge aşkını itiraf etti

    Gül Gölge aşkını itiraf etti

    'Recep İvedik 6'yı ilk üç günde kaç kişi izledi?

    'Recep İvedik 6'yı ilk üç günde kaç kişi izledi?

    Ezo Sunal'dan duygulandıran paylaşım

    Ezo Sunal'dan duygulandıran paylaşım

    Alişan'dan Sinan Akçıl'a şok sözler

    Alişan'dan Sinan Akçıl'a şok sözler

    Sıradaki Haber