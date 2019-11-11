Bülent Ersoy'dan şok iddia: Ellerimi Seyhan Erdağ morarttı!

Bülent Ersoy, aslında ellerinde morluklar olmadığını, gazeteci Seyhan Erdağ'ın kasıtlı olarak bu fotoğrafları hazırlayıp, basına servis ettiğini ileri sürdü. Bu iddia üzerine Seyhan Erdağ, Kanal D ekranlarında yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına telefonla bağlanarak olaya açıklık getirdi.