Bülent Ersoy’un kahkaha gecesi

Bir hayli keyifli olan ve bulunduğu mekanda kahkaha sesleri yankılanan Diva, "Bu gece çok keyifliydi, çok güldük" diyerek, taksiyle evinin yolunu tuttu. Canan Yaka, "Bülent Hanım ömürlük bizi kahkahalara boğdu" dedi.



'ÇEK OĞLUM SUADİYE'YE'

Çıkışta durdurduğu taksinin ön koltuğuna oturan Bülent Ersoy, şoföre “Çek oğlum Suadiye’ye” diyerek evinin yolunu tuttu. MESUT YILMAZ;







