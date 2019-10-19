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19.10.2019 - 13:53 |

Bülent Şakrak: Her şey gayet yolunda

Oyuncu çift Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Bülent Şakrak: Her şey gayet yolunda

Ceyda Düvenci-Bülentşakrak çifti, akşam saatlerinde geldikleri AVM’de kısa bir gezintinin ardından Zorlu PSM'nin yolunu tuttu.

Kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap veren Şakrak, "Bugün çok sevdiğimiz Dilek Türkan ve Erkan Uğur’un konserini dinlemeye geldik. Her şey gayet yolunda, daha sonra uzun uzun konuşuruz, konsere geç kalıyoruz" dedi.

19 Ekim 2019 Magazin Bülteni19 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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