Bülent Serttaş'a yoğun ilgi

Yoğun konser programlarının devam ettiğini söyleyen Bülent Serttaş, "Çok şükür konserlerimiz devam ediyor, sevenlerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Konserlerden arta kalan zamanlarda da ailemle vakit geçiriyorum" açıklamasında bulundu.

Bülent Serttaş'ı karşısında gören sevenleri, başarılı şarkıcıyla uzun süre hatıra fotoğrafı çektirdi.