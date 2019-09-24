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HaberlerCaddeBülent Serttaş'a yoğun ilgi
24.09.2019 - 13:36 |

Bülent Serttaş'a yoğun ilgi

Şarkıcı Bülent Serttaş, önceki gün eşi Selvi Serttaş ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Bülent Serttaş'a yoğun ilgi

Yoğun konser programlarının devam ettiğini söyleyen Bülent Serttaş, "Çok şükür konserlerimiz devam ediyor, sevenlerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Konserlerden arta kalan zamanlarda da ailemle vakit geçiriyorum" açıklamasında bulundu.

Bülent Serttaş'ı karşısında gören sevenleri, başarılı şarkıcıyla uzun süre hatıra fotoğrafı çektirdi.

Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!
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