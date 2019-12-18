Bülent Serttaş'ın tarzı olay oldu!

"Treçkot trençkot olalı böyle zulüm görmedi!

Evden çıkarken hiç mi eş, dost, akraba 'Bülent sen ne yaptın, böyle sokağa çıkılır mı?' demedi.

Herkes, her şeyi giymek zorunda değil.

Bülent Bey, bırakın logo trendini genç ve uzun boylular takip etsin, siz klasik ve düz parçalarda kalmaya devam edin. Paça ve trençkotun boyu ise ayrı bir konu.

Boyunuz uzun değilse kesinlikle diz altı boylardan kaçının ki boyunuz olduğundan daha da kısa durmasın."