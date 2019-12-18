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18.12.2019 - 09:26 |

Bülent Serttaş'ın tarzı olay oldu!

Hürriyet Kelebek moda yazarı Gardırop Cadısı, şarkıcı Bülent Serttaş'ın tarzını kaleme aldı.

Bülent Serttaş'ın tarzı olay oldu!

"Treçkot trençkot olalı böyle zulüm görmedi!
Evden çıkarken hiç mi eş, dost, akraba 'Bülent sen ne yaptın, böyle sokağa çıkılır mı?' demedi.
Herkes, her şeyi giymek zorunda değil.
Bülent Bey, bırakın logo trendini genç ve uzun boylular takip etsin, siz klasik ve düz parçalarda kalmaya devam edin. Paça ve trençkotun boyu ise ayrı bir konu.
Boyunuz uzun değilse kesinlikle diz altı boylardan kaçının ki boyunuz olduğundan daha da kısa durmasın."

Bülent Serttaşın tarzı olay oldu

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.
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