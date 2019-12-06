Bülent Serttaş'tan yeni yıla yeni şarkı

Yalnız başına geldiği AVM’de kısa bir alışveriş turuna çıkan Bülent Serttaş, "Hanımla benim gözlük, çocukların da spor ayakkabı tutkusu var. Çocuklar futbol ve basketbol ile yakından ilgilendikleri için hiç bir isteklerini geri çevirmiyorum. Yılbaşında her zaman olduğu gibi sahnede olacağım. Bu yıl Afyon’da bir otelde sevenlerimizle bir araya geleceğiz. Benim için genel olarak güzel bir yıl oldu. İnşallah önümüzdeki yıl da her şey gönlümüzce olur" dedi.

Yeni yıla yeni bir sinlge parçası çıkaracağının müjdesini veren Serttaş, "Sözü Şebnem Süngur, müziği ise Gökhan Tepe’ye ait olan bir parçayı okuyacağım" şeklinde konuştu.