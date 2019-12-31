Buluşmalar devam edecek

Ankara’da ‘Sertaç Darcan ile Moda Sohbetleri’nde cemiyet hayatının ünlü isimlerini ağırlayan stil ve marka danışmanı Sertaç Darcan’ın son konuğu Bennu Gerede oldu. Ankara cemiyet hayatından ünlü kadınların ilgi gösterdiği panelde Gerede, hem kariyerini hem de son kitabı ‘Ben, Ben Nü’yü anlattı. Darcan ise konuklarına 2020’de moda sohbetlerinin devam edeceğini müjdeledi.