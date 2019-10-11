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11.10.2019 - 10:35 |

Bulut Atlası'ndan 'Ah Sensizlik' klibi

2015 yılında İstanbul'da kurulan, modern rock tarzındaki 'Bulut Atlası' grubu, beşinci klibini yayınladı. Klipte, hafızasını silmeye çalışan bir kadının hikayesi anlatılıyor.

Bulut Atlası'ndan 'Ah Sensizlik' klibi

'Bulut Atlası' grubu; 'Ölü Şehir', 'Uyan', 'Bir Aşk Hikayesi' şarkılarını yayınladıktan sonra 2019 başında 'Ölü Aşklar Orkestrası" adlı albümünü, 'Kim Anlar' isimli çıkış parçası ile birlikte dinleyicisine sunmuştu. Müzikal çalışmalarına devam eden grup, şimdi de 'Ah Sensizlik' adlı yeni şarkısını kliplendirdi.

'Kim Anlar' bestesi ile 'Yıldızlar Yarışıyor'da beste dalında ilk 5’e kalan 'Bulut Atlası'; vokalde Kaan Cengiz, davulda Kadir Yüksel, elektro gitarda Çağrı Ayçiçek, bas gitarda Yusuf Ensar Budak, klavyede Serhan Berke Sefil olarak çalışmalarını 5 kişi sürdürüyor.

2016'dan bu yana İstanbul’un çeşitli mekan ve festivallerinde sahne alan grup, 'Ah Sensizlik' şarkısının lansmanı için 21 Ekim'de Kadıköy'de bir mekanda dinleyicisiyle buluşacak.

 

 

 

11 Ekim 2019 Magazin Bülteni11 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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