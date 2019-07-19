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HaberlerCadde'Bundan Sonra' çıktı'
19.07.2019 - 08:00

'Bundan Sonra' çıktı'

Melih Önder’in ilk single’ı ‘Bundan Sonra’, Gökhan Holat Music etiketiyle müzikseverlerle buluştu.

'Bundan Sonra' çıktı'

Parçanın aranjesini Gökhan Holat, klip yönetmenliğini ise Emrah Özbilen üstlendi. Uzun süredir İstanbul’un çeşitli mekanlarında sahnede olan şarkıcı, çıkışını iddialı parçalarla sürdüreceğini belirtti.

Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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