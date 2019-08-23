Yönetmen Ferzan Özpetek'in davetlisi olarak İtalya'ya giden Can Yaman, kaldığı otelin terasında verdiği pozu Instagram’da paylaştı.

Kısa süre içinde binlerce beğeni alan fotoğrafa, yorum yapanlardan biri de şarkıcı Ebru Polat oldu. Ebru Polat, "Maşallah, olan var olmayan var! Bunu gördükçe insanın evdekine yemek veresi gelmez. Bir de bizimkiler o tipleriyle kaprisli, tripli. Boş yere kahır çekiyoruz" ifadelerini kullandı.