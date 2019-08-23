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HaberlerCadde'Bunu gördükçe insanın evdekine yemek veresi gelmez'
23.08.2019 - 08:51

'Bunu gördükçe insanın evdekine yemek veresi gelmez'

Oyuncu Can Yaman'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı.

'Bunu gördükçe insanın evdekine yemek veresi gelmez'

Yönetmen Ferzan Özpetek'in davetlisi olarak İtalya'ya giden Can Yaman, kaldığı otelin terasında verdiği pozu Instagram’da paylaştı.

Kısa süre içinde binlerce beğeni alan fotoğrafa, yorum yapanlardan biri de şarkıcı Ebru Polat oldu. Ebru Polat, "Maşallah, olan var olmayan var! Bunu gördükçe insanın evdekine yemek veresi gelmez. Bir de bizimkiler o tipleriyle kaprisli, tripli. Boş yere kahır çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bunu gördükçe insanın evdekine yemek veresi gelmez
Bunu gördükçe insanın evdekine yemek veresi gelmez

Yoğun istek üzerine ikinci kez Harbiye'de arabesk geceTemmuz ayında Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, yoğun istek üzerine önceki akşam Poll Production organizasyonu, Demirören TV medya sponsorluğunda gerçekleşen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri'nde bir kez daha sevenleriyle buluştu.
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