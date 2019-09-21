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21.09.2019 - 13:55 |

Burak Hakkı ilk hamleyi 4 saat sonra yaptı!

Oyuncu Burak Hakkı'nın Yunan nişanlısı Hara Pappa, tanışma hikayelerini ülkesinin basınına anlattı: Birbirimize bakıyorduk ama hiç konuşmamıştık. Burak 4 saat sonra ilk hamlesini yaptı.

Burak Hakkı ilk hamleyi 4 saat sonra yaptı!

Burak Hakkı ile tanışma hikayesi hakkında konuşan Hara Pappa, "Burak ile aynı şirkete bağlıydık. Sürekli birbirimize bakıyorduk ama hiç konuşmamıştık. Burak dört saat sonra ilk hamlesini yaptı, sonrasında ilişkimiz başladı. Son 1.5 yıldır Türkiye'deyim" dedi.

Hakkı'nın kendisine defalarca evlenme teklif ettiğini açıklayan Pappa, 47 yaşındaki oyuncunun oğlu Rüzgar ile çok iyi anlaştıklarını da söyledi. (Sabah)

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