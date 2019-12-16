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16.12.2019 - 09:43 |

Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit boşandı

Oyuncu Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit Deniz, 2014 yılında evlendiği Ahmet Deniz'den boşandı.

Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit boşandı

Burak Özçivit’in de katıldığı düğünle dünyaevine giren Ahmet-Burçun Deniz çiftinin, geçtiğimiz yıl boşanma kararı aldığı biliniyordu. İkili, evliliklerini sonlandırdı.

Burçun Deniz’in, eşi Ahmet Deniz’den ayrılmasıyla alakalı henüz bir açıklama yapmadı.

Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.
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