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26.07.2019 - 12:10

'Burası bizim mahallemiz'

Oyuncu Burcu Biricik, önceki gün başrolünü üstlendiği dizideki rol arkadaşları Hatice Aslan ve Ahsen Eroğlu ile birlikte Ortaköy’deki bir mekanda görüntülendi.

'Burası bizim mahallemiz'

Burcu Biricik’in eşi Emre Yetkin’in de guruba eşlik ettiği görülürken, Hatice Aslan "Bizi burada nereden buldunuz?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Biricik ise "Burası bizim mahallemiz, arkadaşlarımla kahvaltı yapıyoruz" dedi.

Dizinin sezon finali yapması nedeniyle görüşemediklerini söyleyen gurup, hasret giderdiklerini belirtti.

26 Temmuz 2019 Magazin Bülteni.
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