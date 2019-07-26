Burcu Biricik’in eşi Emre Yetkin’in de guruba eşlik ettiği görülürken, Hatice Aslan "Bizi burada nereden buldunuz?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Biricik ise "Burası bizim mahallemiz, arkadaşlarımla kahvaltı yapıyoruz" dedi.

Dizinin sezon finali yapması nedeniyle görüşemediklerini söyleyen gurup, hasret giderdiklerini belirtti.