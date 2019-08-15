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HaberlerCadde'Burayı ne Bodrum'a ne de Çeşme'ye değişirim'
15.08.2019 - 15:22

'Burayı ne Bodrum'a ne de Çeşme'ye değişirim'

Bayram konserleri için gelen teklifleri geri çevirerek, ailesiyle birlikte memleketi Mardin'e giden şarkıcı Berdan Mardini, tatilin tadını köyünde çıkartıyor.

'Burayı ne Bodrum'a ne de Çeşme'ye değişirim'

Geleneklerine önem verdiğini her fırsatta dile getiren Berdan Mardini, köy evinin damında uyumasından, yer sofrasında ailece yediği yemeğe kadar neredeyse her anını sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcı, ''Ben burayı ne Bodrum'a ne de Çeşme'ye değişirim. Bu bayram da gelen teklifleri kibar bir şekilde geri çevirip büyüklerimizin yanına, doğduğumuz topraklara gelmek istedim. Buranın verdiği huzuru hiçbir yapacağım tatil vermiyor" dedi.

Berdan Mardini, fabrikasında da incelemelerde bulunmayı ihmal etmezken, eşiyle birlikte kurduğu fabrikanın önünde objektiflere poz verdi.

Burayı ne Bodruma ne de Çeşmeye değişirim

15 Ağustos 2019 Magazin Bülteni15 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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