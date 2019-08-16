MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeBuray'ın gizemli dövmesi
16.08.2019 - 08:28

Buray'ın gizemli dövmesi

Türk pop müziğinin başarılı ismi Buray, Harbiye Açıkhava konserinin ardından dinleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Bayramı da sahnede geçiren şarkıcı, gerek repertuvarı gerekse sahne enerjisi ile müzikseverleri büyüledi.

Buray'ın gizemli dövmesi

Bayramın ikinci günü Antalya Gloria Hotel’de sahne alan Buray, üçüncü günü de Antalya Jolly Joker sahnesinde sevilen şarkılarını seslendirdi. Bayramın son günü rotayı Alaçatı’ya çeviren Buray, Alaçatı Jolly Joker’de konser verdi.

İLK DÖVMESİ MERAK UYANDIRDI
Yaptırdığı ilk dövmesiyle ilgi çeken şarkıcı, sahnede dövmesinin hikayesini de paylaştı. Dört kez niyetlenip dövmecinin kapısından dönen Buray, en sonunda aradığı ikonu bulunca dövmecinin yolunu tuttuğunu söyledi: İleride pişman olmayacağım, vücudumda taşımaktan gurur duyacağım o şekli bulmaya çalışmıştım hep. Sonunda hayatımı değiştiren melodinin ses frekansını koluna işledim.

Buray, “Meleklerimden ilham olarak inen ve bana bu kadar uğurlu gelen o melodiyi her sabah uyandığımda aynadan bakıp hatırlamak ve şükretmek, hayatıma anlam katacak” dedi.

15 Ağustos 2019 Magazin Bülteni15 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Sapyoseksüellik ve Deniz Akkaya'

'Sapyoseksüellik ve Deniz Akkaya'

Sahnede ustaları andı

Sahnede ustaları andı

Annesi yazdı, Maya imzaladı

Annesi yazdı, Maya imzaladı

Cemiyetin eğlence gecesi

Cemiyetin eğlence gecesi

Sıradaki Haber