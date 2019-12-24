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24.12.2019 - 13:07 |

Burçin Orhon: Dualarınızı benden esirgemeyin

Bir döneme dansçı olarak damgasını vuran 'Bambi' lakaplı Burçin Orhon, kalp pili ameliyatı olmak için hastaneye yattığını Instagram hesabından duyurdu.

Burçin Orhon: Dualarınızı benden esirgemeyin

Süheyl Uygur'la evli, 3 çocuk annesi Burçin Orhon, sağlık durumuyla igili son gelişmeleri takipçileriyle paylaştı.

Orhon, hastane odasında çekilen iki fotoğrafını " Sabah hüznü. Sabah kedisi, sabahın endişesi. Bugün ameliyat günü, İzmir Gazi hastanesi. Böyle zamanlarda insan kendi şehrinin konforunu, arkadaş eş dost etrafta olduğunu bilmeyi özlüyor. Belki de sadece endişe benimki. Kim bilir. Ama işte tek başına hissetmek istemedim. Biliyorum hepiniz oralarda buralardasınız. Duanızı esirgemeyin bugün benden" notuyla paylaştı.

Takipçilerinin şifa ve iyi dileklerini gönderdiği Burçin Orhon, kalp pilinin değişeceğini söyledi.

Burçin Orhon: Dualarınızı benden esirgemeyin

Mide küçültme ameliyatı olduktan sonra kilo veren ve bozulan sağlığı için çeşitli operasyonlar geçiren Orhon, geçtiğimiz yıl ekim ayında kalp pilinin kontrol edilmesi için hastaneye gitmiş ve oradan da fotoğraf paylaşmıştı.

Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
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