Burçin Terzioğlu: Evlilik uzaktan akrabam olur

Haziran 2008’de nikah masasına oturduğu Murat Yıldırım’dan 2014’te boşanan, ‘Poyraz Karayel’ dizisinde aşk yaşamaya başladığı İlker Kaleli’den 2018’de ayrılan Burçin Terzioğlu, Elele dergisine röportaj verdi.

Güzel oyuncu, “Evlilik kelimesi ile yakınlığınız ne boyutta?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Uzaktan akrabam olur! Eski yıllardan tanıdığım için görmek adına efor harcamıyorum. Yaşadıklarımı attım haybeye devam ettim yürümeye. Ne takılıp düştüğüme hayıflandım, ne koşup coştuğuma şımardım. Çıkacaksa karşıma beni mutlu edeceğine inandığım biri, denerim imza atmayı. Onun da bunu çok istemesi lazım tabii."

İşte Burçin Terzioğlu'nun açıklamaları:

- Yalnızlıkla ilgili derdim yok. İnançları denk olan birini bulamazsam, yine tek yürürüm.

- Çocukları çok seviyorum ama korkuyorum. Belki tüm doğrular bir araya gelir ve düşünmeye zaman kalmadan anne olurum.

- Bana iyi gelen koruyup kollayan dostlarım var. Bu yüzden çok mutluyum.

- Yiyorum, içiyorum, eğleniyorum, geziyorum; daha fazlası için kendimi harap etmiyorum.

- Modum düşerse, meditasyon yaparım. Beni bulamadıysanız deniz kenarına bakın, orada yenilenip uyanıyorumdur.