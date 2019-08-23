23.08.2019 - 07:50
Burcu Binici kız kıza eğlencede
Oyuncu Burcu Binici, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi.
Oyuncu mekanda kız arkadaşlarıyla buluştu. Çıkışta keyifli halleriyle dikkat çeken Burcu Binici, "Arkadaşlarımla keyifli akşam yemeği yedik. Özlemiştik birbirimizi özlem giderdik" dedi. EMRAH AKÇAAY
Yoğun istek üzerine ikinci kez Harbiye'de arabesk geceTemmuz ayında Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, yoğun istek üzerine önceki akşam Poll Production organizasyonu, Demirören TV medya sponsorluğunda gerçekleşen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri'nde bir kez daha sevenleriyle buluştu.