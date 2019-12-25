Burcu Biricik, benzerini Vietnam’da buldu

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bulunan Burcu Biricik-Emre Yetkin çifti, arkadaşları ile birlikte maceralarını sosyal medyada paylaşıyor. Güzel oyuncu, tatili sırasında edindiği arkadaşlarından biriyle selfie yaptı. Biricik, Instagram hesabından yayınladığı bu kareye, "Benziyoruz sanki" notunu yazdı.