25.12.2019 - 13:17 |
Burcu Biricik, benzerini Vietnam’da buldu
Emre Yetkin ile yurt dışı tatiline çıkan, şimdilerde Vietnam'da olan oyuncu Burcu Biricik, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti.
Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bulunan Burcu Biricik-Emre Yetkin çifti, arkadaşları ile birlikte maceralarını sosyal medyada paylaşıyor. Güzel oyuncu, tatili sırasında edindiği arkadaşlarından biriyle selfie yaptı. Biricik, Instagram hesabından yayınladığı bu kareye, "Benziyoruz sanki" notunu yazdı.