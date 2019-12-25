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25.12.2019 - 13:17 |

Burcu Biricik, benzerini Vietnam’da buldu

Emre Yetkin ile yurt dışı tatiline çıkan, şimdilerde Vietnam'da olan oyuncu Burcu Biricik, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti.

Burcu Biricik, benzerini Vietnam’da buldu

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bulunan Burcu Biricik-Emre Yetkin çifti, arkadaşları ile birlikte maceralarını sosyal medyada paylaşıyor. Güzel oyuncu, tatili sırasında edindiği arkadaşlarından biriyle selfie yaptı. Biricik, Instagram hesabından yayınladığı bu kareye, "Benziyoruz sanki" notunu yazdı.

Burcu Biricik, benzerini Vietnam’da buldu

Alişan: Dikkat edin, kendini ben sanıyor!Son birkaç gündür hayranının açtığı sahte Facebook hesabıyla başı dertte olan Alişan, hesap üzerinden gönderilen mesajlar konusunda hayranlarını uyardı. Alişan, ”Gerçek Alişan’mış gibi davranmış artık kendini ben sanıyor herhalde” dedi.
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Cadde Yazarları

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