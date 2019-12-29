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29.12.2019 - 10:10 |

Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin aç kaldı

Geçtiğimiz haftalarda Vietnam tatiline çıkan oyuncu Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin, tatilde yemek krizi yaşadı. İkili, Vietnam'da aç kaldıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin aç kaldı

Posta'dan Halil Kalmuk'un haberine göre; 'Kuzgun' dizisinin final yapmasının ardından Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin tatile çıktı. Geçtiğimiz yıl Tayland, Japonya, Malezya’ya ve Afrika’ya giden çift bu kez tercihlerini Vietnam’dan yana kullandı.

Sırt çantalarıyla macera dolu bir tatile çıkan ikilinin en büyük sorunu ise yemek oldu. Burcu Biricik, dün gittikleri bir lokantada yemekleri paylaşıp ‘Açız’ yazdı.

Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin aç kaldı

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