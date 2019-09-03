Burcu Biricik'ten eşine romantik mesaj

Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ile birlikte yer aldıkları kareye, "Emriicimm ‘gerçekten’ iyi ki doğmuşsun. Seninle beraber nice sevmek, nice gülmek, nice gevezelik etmek, nice gezmek,nice seyretmek, nice arkadaşlık etmek, nice tanımak, nice yaşamak, nice görmek, nice oyun oynamak isteyeceğimiz yıllarımız olsun. İyi ki doğdun" notunu düştü.

Emre Yetkin ise eşine "Yaaa... Saat gece 03:00, şimdi gördüm. Hatta sen şu an içeride uyuyorsun, Şu an gördüğün renkli ruyalar gibi bir hayatımız olsun karıcığım. İyi ki doğmuşum, gelmiş seni bulmuşum" sözleriyle karşılık verdi.