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28.11.2019 - 11:04 |

Burcu Esmersoy: Bana bekarlık yaramıyor

Geçtiğimiz eylül ayında Berk Suyabatmaz'dan boşanan sunucu Burcu Esmersoy (43), İstinyePark'ta bir davette görüntülendi.

Burcu Esmersoy: Bana bekarlık yaramıyor

Burcu Esmersoy, bir süre önce Mustafa Sandal'la sahnede yaşadığı ilginç diyalogla ilgili konuştu. Ünlü şarkıcıyı 'Gel Bana' diyerek sahneye davet eden ve Sandal'ın hayranlık dolu konuşması karşısında utanan Esmersoy, 'Mustafa dünya tatlısı. Çok seviyorum onu. Yıllardır tanışıyoruz. Tatlı bir mizansen oldu aramızda, yanlış anlaşılmasın" dedi.

Berk Suyabatmaz'dan boşandıktan sonra adı aşk dedikodularına karışan Esmersoy, sözlerine şöyle devam etti:
"Adım hep birileriyle anılıyor. Hayatım boyunca hep partnerlerim oldu iş yaparken, bu böyle de devam edecek. Neden bu tür haberler çıkıyor bilmiyorum. Bana bekarlık yaramıyor. Evliliğe de kapalıyım. Ne olacak halim hiç bilmiyorum."

28 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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