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16.12.2019 - 07:50 |

'Burcu Esmersoy eşine tuzak mı kurdu?'

Burcu Esmersoy'un sahte bir hesap açarak, eski eşi Berk Suyabatmaz’la konuştuğu, buluşma zamanı geldiğinde ise kimliğini açıklayarak “Beni aldatacaktın” diyerek boşandığı iddia edilmişti.

'Burcu Esmersoy eşine tuzak mı kurdu?'

Ali Eyüboğlu ise konuyu, bugünkü yazısının bir bölümünde “Eşine tuzak mı kurdu?” başlığıyla ele aldı:

Burcu Esmersoy'un eylül ayında Berk Suyabatmaz’dan boşanmasının gerekçesiyle ilgili ortaya atılan iddia ilginçti. Birçok insanın şaşırdığı, ama üstüne tartıştığı, birçok ünlünün inanıp fikir beyan ettiği iddia neydi?

Güya sunucu, eşinin sadakatini test etmek için sosyal medyada yabancı bir kadının fotoğrafını kullanıp, sahte hesap açmış. Açtığı bu sahte hesapla eşini takibe alıp, yazmaya başlamış. Çok geçmeden Berk Suyabatmaz, eşinin kurduğu tuzağa düşüp, sahte hesapla gün boyu sohbet etmiş. İş buluşma aşamasına gelince Burcu Esmersoy, “Demek ki sen beni aldatacaktın” deyip, evliliği bitirmiş.

Hafta sonu Erzurum Palandöken’deydim. Yapı Kredi’nin sponsorluğunda gerçekleştirilen “Winter Escape” etkinliğinin davetlileri arasında Burcu Esmersoy da vardı. Sways Hotels’in cafesinde davetlilerden tanıdıklarımla sohbet ederken Burcu Esmersoy geldi. Selamlaştıktan sonra Esmersoy’a bu ilginç iddianın doğru olup  olmadığını sordum. Sunucunun verdiği yanıt şuydu:

“Biz boşandıktan bir süre sonra sosyal medyada biri Berk’in fotoğrafını kullanıp, isim ve soyadının arasına alt çizgi koyup, bir hesap açmış ve takibe başladığı güzel kadınlara yazmaya, yazışmaya başlamış.

Bir arkadaşı da o paylaşım ve yazışmalardan birinin fotoğrafını çekip Berk’e atmış. Berk de yapılan sahtekârlığı teşhir etmek için sosyal medyasında bunu paylaşmış. Benimle alakası olmayan bir konu, nasıl oldu da bana döndü anlayamadım?”

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    Cadde Yazarları

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