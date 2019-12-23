Burcu Esmersoy: Otomatik kapı çarpar

Sadece işleriyle değil güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Bir proje için kısa süreliğine Londra’ya giden güzel sunucu, burada katıldığı bir davet için giydiği kıyafetle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Bu kareyi ‘Otomatik kapı çarpar’ esprisiyle paylaşan Esmersoy’un paylaşımı 52 binin üzerinde beğeni ve yorum aldı. İşte o yorumlardan bazıları:

- Senin güzelliğinin yanında kapı çarpması ne ki!

- Bence siz otomatik kapıyı çarparsınız.

- Burcu Hanım sizin güzelliğinize kapı saygı gösterir.

- Senin yanında onun çarpma özelliği gitmiştir bence...

- Sana çarpmaz bize çarpar o...

- Şu güzelliği otomatik kapı bile çarpamaz.

- 5 saniye bakınca çarpılıyorsunuz zaten...