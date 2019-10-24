24.10.2019 - 13:59 |
Burcu Esmersoy: Stresliyken tırnaklarımı yoluyorum
ALEM dergisinin sorularını yanıtlayan sunucu Burcu Esmersoy, özel hayatına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Hayali
Yeni evimin düzenini kurmak. Evde açılmamış 20 koli var.
Değiştirmek istediği özelliği
Stresli olduğumda tırnaklarımı yoluyorum, mutlaka bırakmalıyım.
Neye sinir oluyor?
Adaletsizlik, yalan, iftira.
Aşk hayatı
Yeni bir ilişkiye hazır olup olmadığım soruluyor. Bu soruya cevap vermiyorum. Büyük konuşmam. Ben çok çok aşık olurum. Sonuna kadar da doya doya yaşarım.
Son yaptığı sürpriz
Çok sevdiğim bir arkadaşımı işyerinde ziyaret ettim.