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24.10.2019 - 13:59 |

Burcu Esmersoy: Stresliyken tırnaklarımı yoluyorum

ALEM dergisinin sorularını yanıtlayan sunucu Burcu Esmersoy, özel hayatına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Burcu Esmersoy: Stresliyken tırnaklarımı yoluyorum

Hayali
Yeni evimin düzenini kurmak. Evde açılmamış 20 koli var.

Değiştirmek istediği özelliği
Stresli olduğumda tırnaklarımı yoluyorum, mutlaka bırakmalıyım.

Neye sinir oluyor?
Adaletsizlik, yalan, iftira.

Aşk hayatı
Yeni bir ilişkiye hazır olup olmadığım soruluyor. Bu soruya cevap vermiyorum. Büyük konuşmam. Ben çok çok aşık olurum. Sonuna kadar da doya doya yaşarım.

Son yaptığı sürpriz
Çok sevdiğim bir arkadaşımı işyerinde ziyaret ettim.

24 Ekim 2019 Magazin Bülteni24 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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