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26.10.2019 - 14:04 |

Burcu Esmersoy: Yoruluyorum ama mutluyum

Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Burcu Esmersoy: Yoruluyorum ama mutluyum

Akşam saatlerinde arızalanan telefonunu servise bırakmak için İstinyePark'a gelen Burcu Esmersoy, AVM'den çıkarken görüntülendi. Markalar Sokağı'nda bulunan vale noktasında aracını beklerken muhabirler ile sohbet eden güzel sunucu, "Bu sıralar çok yoğun çalışıyorum. Yoruluyorum ama mutluyum, çalışmayı seviyorum" dedi.

Yayınlanan televizyon programının çok iyi gittiğini söyleyen sunucu, dünyayı gezdiği diğer programın devam edip etmeyeceğini soran muhabirlere, "6 bölüm çektik ve teslim ettik, şimdi 6 bölüm daha çekmeyi istiyoruz ama kesinleşmiş değil" yanıtını verdi.

Aracının gelmesi ile muhabirlere "Kolay gelsin" diyen Burcu Esmersoy, aracına binerek İstinyePark'tan ayrıldı.

26 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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