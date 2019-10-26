Burcu Esmersoy: Yoruluyorum ama mutluyum

Akşam saatlerinde arızalanan telefonunu servise bırakmak için İstinyePark'a gelen Burcu Esmersoy, AVM'den çıkarken görüntülendi. Markalar Sokağı'nda bulunan vale noktasında aracını beklerken muhabirler ile sohbet eden güzel sunucu, "Bu sıralar çok yoğun çalışıyorum. Yoruluyorum ama mutluyum, çalışmayı seviyorum" dedi.

Yayınlanan televizyon programının çok iyi gittiğini söyleyen sunucu, dünyayı gezdiği diğer programın devam edip etmeyeceğini soran muhabirlere, "6 bölüm çektik ve teslim ettik, şimdi 6 bölüm daha çekmeyi istiyoruz ama kesinleşmiş değil" yanıtını verdi.

Aracının gelmesi ile muhabirlere "Kolay gelsin" diyen Burcu Esmersoy, aracına binerek İstinyePark'tan ayrıldı.